Cry Macho: Spielberg, Scorsese e Lucas lodano Clint Eastwood nel nuovo video promozionale

Nelle scorse ore Warner Bros. ha pubblicato sul proprio canale ufficiale di YouTube un nuovo video promozionale per Cry Macho, ultimo film diretto e interpretato dal leggendario Clint Eastwood.

Il filmato, incentrata su come Clint Eastwood negli anni sia passato dal ruolo di attore a quello di regista, è intitolata "A Director's Vision" ed esplora la sua storia e i suoi primi film come un regista, oltre ad offrire un dietro le quinte sul suo nuovo lungometraggio, uno dei suoi film più personali fino ad oggi. Il filmato include anche interviste a molti altri registi iconici, come Steven Spielberg, Martin Scorsese e George Lucas, oltre ovviamente allo stesso Eastwood. Come al solito potete guardare il video all'interno dell'articolo.

In Cry Macho Clint Eastwood interpreta una vecchia star di rodeo, oggi allevatore di cavalli fallito che dopo aver perso la sua famiglia è sprofondato nella depressione. Nel 1978, accetta un lavoro da un ex capo per riportare il giovane figlio dell'uomo a casa dal Messico e lontano dalla madre alcolizzata, ma la missione si rivelerà più impegnativa del previsto. Nel cast, oltre a Eastwood, il debuttante Eduardo Minett nei panni di Rafa, e poi ancora Dwight Yoakam, Natalia Traven, Fernanda Urrejola e Horacio Garcia Rojas.



Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Cry Macho e ad una lista di 5 film di Clint Eastwood da vedere in streaming.