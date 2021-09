Cry Macho, il produttore nel nuovo video: 'La gente vuole vedere Clint a cavallo'

Come si può non voler bene a Clint Eastwood? La domanda è ovviamente retorica: non si può, come dimostra l'affetto con cui il pubblico e i suoi colleghi attori e registi stanno accogliendo l'arrivo di questo Cry Macho, nuovo lavoro del regista de Gli Spietati nel quale il nostro tornerà finalmente in sella a un cavallo.

Mentre il primo trailer di Cry Macho uscito nelle scorse settimane ci ha finalmente permesso di farci un'idea su ciò che vedremo nel nuovo film di Eastwood, un nuovo video pubblicato in queste ore dalla produzione ci ha dato modo di ascoltare la voce non solo del produttore Tim Moore, ma anche di illustri colleghi del buon Clint come Mel Gibson, Steven Spielberg e Hilary Swank.

Tra le lodi di questi ultimi al lavoro del regista di Mystic River, dunque, spicca proprio il commento di Moore, che sottolinea quanto il pubblico volesse vedere ancora una volta Eastwood montare in sella a un cavallo: "Ciò che tutti vogliono vedere è Clint in sella a un cavallo con un cappello da cowboy. La prima volta che abbiamo filmato una delle scene a cavallo la crew è impazzita, erano tutti così eccitati" ha raccontato il produttore.

Fate anche voi parte dei tanti fan impazienti di rivedere all'opera la star di Gran Torino? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate alcuni film di Clint Eastwood da recuperare in attesa di Cry Macho.