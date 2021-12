Cry Macho, il nuovo film di Clint Eastwood da domani nelle sale

Warner Bros. Pictures distribuirà da domani, giovedì 2 dicembre, nelle sale cinematografiche italiane il nuovo film diretto e interpretato da Clint Eastwood, Cry Macho. Il film è stato presentato in anteprima martedì 30 novembre Fuori Concorso al 39° Torino Film Festival. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film.

Cry Macho - Ritorno a casa, è il nuovo intenso film drammatico del regista/produttore Clint Eastwood, qui nelle vesti anche di protagonista nel ruolo di Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino. Milo nel 1979 accettò l'incarico da un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico.



Costretto ad intraprendere un viaggio lungo strade secondarie durante il percorso verso il Texas al fianco dell'ex padrino, Milo si trova nel bel mezzo di un'avventura estremamente ardua e, ormai stanco di tutto, ritrova dei legami imprevisti oltre ad un incredibile senso di riscatto. Su Everyeye trovate il primo trailer di Cry Macho, diretto da Clint Eastwood.



Il cast del film, oltre a Eastwood, comprende Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola e Horacio Garcia-Rojas.

Il film è stato scritto da Nick Schenk e N. Richard Nash, ispirandosi proprio al romanzo di Nash. Clint Eastwood co-produce il film insieme a Albert S. Ruddy, Tim Moore e Jessica Meier.



Ecco il poster e trailer di Cry Macho, in previsione dell'imminente uscita italiana del film.