Cry Macho, l'ultimo film di Clint Eastwood: quale fu la sua prima apparizione al cinema?

Cry Macho arriva in Italia da oggi 2 dicembre: si tratta del 39esimo lungometraggio diretto dalla star di Million Dollar Baby, Gran Torino e Lo straniero senza nome, ma qual è stata la prima apparizione di Clint Eastwood al cinema?

Il suo debutto nel mondo di Hollywood avviene negli anni '50, ma necessita di qualche spiegazione. Infatti la prima volta in assoluto che Clint Eastwood compare sul grande schermo risale al 1955 grazie al monster-movie La vendetta del mostro di Jack Arnold, sequel del celebre Il mostro della laguna nera (uscito l'anno prima): qui Clint compare brevemente in un cameo da comparsa, ma il suo nome non viene accreditato.

Nello stesso anno però esce anche Francis in the Navy di Arthur Lubin, nel quale interpreta un altro personaggio molto secondario che questa volta gli conferisce un credito nei titoli di coda, e per tutto il resto degli anni '50 continua ad apparire al cinema in titoli minori - Lady Godiva di Arthur Lubin (1955), Tarantola di Jack Arnold (1955), Come prima... meglio di prima di Jerry Hooper (1956), Esecuzione al tramonto di Charles F. Haas (1956), Scialuppe a mare di Joseph Pevney (1956), Vita di una commessa viaggiatrice di Arthur Lubin (1956), Due gentiluomini attraverso il Giappone di Arthur Lubin (1957), La squadriglia Lafayette di William A. Wellman (1958), L'urlo di guerra degli apaches di Jodie Copelan (1958) - spesso diretti dagli stessi registi ma sempre non accreditato, o comunque in ruoli più che secondari.

Il suo debutto come attore protagonista non avviene al cinema bensì in tv, nel 1959, con la serie Gli uomini della prateria nel 1959. Da qui il successo mondiale è a un passo: nel 1964, infatti, il ritorno sul grande schermo avviene con il leggendario Per un pugno di dollari, che segna l'inizio della collaborazione con Sergio Leone e soprattutto la nascita della maschera dell'Uomo senza nome' per la Trilogia del dollaro, dopo la quale seguirà una collaborazione con Vittorio De Sica per Le Streghe, episodio del film antologico Una sera come le altre.

Per altre curiosità sulla carriera della star, ecco 5 film di Clint Eastwood da vedere in streaming.