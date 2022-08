Cry Macho arriva su Sky e inaugura un intero canale dedicato a Clint Eastwood

Dopo l'uscita italiana di Cry Macho, l'ultimo film diretto e interpretato da Clint Eastwood debutta finalmente su Sky Cinema, offrendo agli abbonati l'occasione perfetta per recuperare la nuova fatica dell'icona hollywoodiana.

Il film sarà in onda da lunedì 8 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Clint Eastwood Mania) e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand in qualità 4K. Inoltre, fino a venerdì 12 agosto arriva Sky Cinema Clint Eastwood, un canale interamente dedicato al famoso attore e regista con in programmazione oltre venti tra alcuni dei più importanti titoli della sua carriera.

Da non perdere il capolavoro da 4 Oscar MILLION DOLLAR BABY con gli strepitosi Hilary Swank e Morgan Freeman; l’intenso biopic CHANGELING con Angelina Jolie nei panni di una donna che afferma, senza essere creduta, che il bambino che le hanno riportato dopo un rapimento non è suo figlio; il road movie UN MONDO PERFETTO con Kevin Costner, chiamato a interpretare un detenuto evaso di prigione che si dà alla fuga insieme a un bambino come ostaggio, mentre viene braccato dallo sceriffo Eastwood; la pellicola ambientata durante la Seconda guerra mondiale, FLAGS OF OUR FATHERS, in cui Eastwood racconta i retroscena della battaglia di Iwo Jima e della foto-simbolo dei soldati americani che issano la bandiera sul monte Suribachi.

E ancora la programmazione includerà il cult GUNNY, in cui un sottufficiale pluridecorato deve addestrare un gruppo di lavativi per trasformarli in veri uomini e invincibili marines; il vincitore di 1 Oscar AMERICAN SNIPER, adattamento dell’omonima autobiografia del soldato delle forze speciali dei Navy Seal Chris Kyle, interpretato da Bradley Cooper; il leggendario IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, in cui un contadino sudista e la sua famiglia diventano bersaglio dei nordisti durante la Guerra di Secessione. Infine sarà proposta anche la saga completa dedicata all’ispettore Harry Callaghan della polizia di San Francisco, interpretato da Eastwood nei 5 film che la compongono, a partire dal famoso Ispettore Callaghan Il caso Scorpio è tuo, passando per il sequel Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan, il terzo capitolo Cielo di piombo, ispettore Callaghan, il celeberrimo Coraggio...Fatti ammazzare e arrivando fino all'ultimo episodio, Scommessa con la morte, con un cast impreziosito da Liam Neeson e Jim Carrey.

Quale film proprio non vorreste perdervi? Ditecelo nella sezione dei commenti!