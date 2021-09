Cry Macho, annunciata l'uscita italiana: poster e trailer del nuovo film di Clint Eastwood

Nelle scorse settimane Clint Eastwood era stato lodato da Martin Scorsese e George Lucas in un nuovo video promozionale, e nella giornata di mercoledì Warner Bros. ha pubblicato il trailer ufficiale italiano del nuovo lavoro del leggendario attore e regista, Cry Macho. È stata rivelata anche la data di uscita del film nelle sale del nostro paese.

Cry Macho - Ritorno a casa (questo il titolo completo in italiano) arriverà al cinema il prossimo 2 dicembre. Le immagini del trailer sono visibili all'interno della notizia, e arrivano a un paio di mesi di distanza dal primo trailer di Cry Macho. In calce alla notizia è invece visibile il poster ufficiale del film.

Cry Macho è ispirato all'omonimo romanzo di N. Richard Nash, anche co-sceneggiatore del film insieme a Nick Schenk. Clint Eastwood, che figura anche come produttore, interpreta il ruolo di Mike Milo, ex star del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino, che nel 1979 aveva accettato l’incarico di un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico. L’improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente arduo verso il Texas, attraverso strade poco battute, durante il quale l’allevatore di cavalli, ormai stanco della vita, trova dei legami imprevisti oltre che il suo senso di riscatto.

Fanno parte del cast di Cry Macho, tra gli altri, anche Dwight Yoakam, Natalia Traven e Fernanda Urrejola, oltre al debuttante Eduardo Minett nel ruolo del ragazzo.