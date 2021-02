Cruella, dopo l'uscita del trailer Twitter impazzisce per... Harley Quinn!

Alla fine è arrivato il tanto atteso trailer di Cruella: dopo le prime immagini rilasciate nei mesi scorsi abbiamo quindi finalmente potuto dare uno sguardo più esaustivo alla Crudelia de Mon di Emma Stone, che a qualcuno però è sembrata stranamente familiare... E no, il ricordo del Classico Disney non c'entra nulla.

I fan hanno infatti notato una strana somiglianza tra la nuova versione della celebre villain de La Carica dei 101 e un altro personaggio femminile un po' fuori dagli schemi che negli ultimi anni ha conosciuto una popolarità senza precedenti: stiamo parlando, ovviamente, della Harley Quinn di Margot Robbie.

Il nome del personaggio visto in Suicide Squad e Birds of Prey è infatti immediatamente balzato in cima ai trend di Twitter nelle ore successive all'uscita del trailer di Cruella grazie ai tanti fan pronti a far notare la (voluta?) somiglianza: "Non vedo l'ora di vedere questa Harley Quinn della Disney", "Dirò ai miei nipoti che questa era Harley Quinn", "E Disney disse: 'Non possediamo i diritti di Harley Quinn, ma possiamo lavorarci'" sono alcuni dei tweet che è possibile leggere in queste ore.

Anche voi avete notato questi tratti in comune tra Crudelia e Harley Quinn? Diteci la vostra nei commenti! Lo scorso dicembre, intanto, è stata rivelata la data d'uscita di Cruella.