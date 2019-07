Cruella: la production designer de La Favorita lavorerà al film Disney con Emma Stone

Continua la pre-produzione di Cruella in vista dell'uscita del 2020: Fiona Crombie è stata ingaggiata come production designer del live-action Disney che vedrà Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon.

La Crombie ha recentemente contribuito alla realizzazione de La Favorita di Yorgos Lanthimos - film che vedeva nel cast anche la Stone - e del Machbeth con Michael Fassbender.

Cruella, il cui titolo italiano non è ancora stato comunicato, sarà diretto da Craig Gillespia (Tonya) e sarà una sorta di origin story sulla celebre villain de La carica dei cento e uno. Il film sarà ambientato nella Londra degli anni '70 e debutterà a dicembre 2020.

Oltre alla Stone, il cast di Cruella (se le trattative andranno a buon fine) vedrà Emma Thompson in un ruolo ancora sconosciuto. Secondo alcuni rumor non confermati Nicole Kidman sarebbe la frontrunner per interpretare la villain del film.

Al contrario degli altri live-action della Casa di Topolino, Cruella sarà un vero e proprio prequel del classico d'animazione a cui fa riferimento. Negli altri casi, invece, si tratterà di nuove versioni - più o meno fedeli - di film come Il Re Leone, Lilly e il Vagabondo, La Sirenetta e molti altri. Recentemente è uscito il primo trailer del live-action di Mulan.