Cruella, perché nel trailer Emma Stone assomiglia così tanto al Joker di Joaquin Phoenix?

Guardando il primo trailer ufficiale Cruella, molti fan e addetti del settore hanno notato una certa somiglianza tra la Crudelia De Mon interpretata da Emma Stone e il Joker di Joaquin Phoenix. Ma come mai il filmato ricorda così tanto il film di Todd Phillips?

Diretto da Craig Gillespie (Tonya), il film è ambientato nella Londra degli anni '70 e racconta il passato della leggendaria villain de La carica dei cento e uno mentre diventa sempre più ossessionata dalle pellicce di cani, in particolare quelle dei dalmata. Sul web c'è già chi lo chiama il Joker della Disney, ma le similitudini tra i due progetti non si limitano alla semplice storia di origine dei rispettivi personaggi.

Vedendo i trailer di Cruella e Joker a confronto nel video mash-up che sta girando in rete in queste ore, infatti, è possibile notare che entrambi puntano sulla voce fuori campo dei protagonisti per fornire dei dettagli sul loro passato e iniziare ad introdurre così la loro "discesa nell'inferno", il tutto con una scelta musicale (rispettivamente "Who's Sorry Now" e "Smile") e un montaggio dai toni molto similari. Inoltre, sia Estella che Arthur Fleck concludono il trailer affermando con enfasi la loro nuova identità ("Sono Crudelia", "Mi annunceresti come Joker").

Vi ricordiamo che l'uscita di Cruella è fissata a maggio 2021. Cosa ne pensate di queste similitudini tra i due personaggi? Fatecelo sapere nei commenti.