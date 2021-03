Cruella, Luca, The King's Man: ecco come cambia il calendario Disney dei prossimi mesi

Con l'annuncio della nuova data d'uscita di Black Widow e il conseguente spostamento di Shang-Chi arrivano anche ulteriori cambiamenti al calendario Disney dei prossimi mesi, che riguardano, tra gli altri, anche titoli come Cruella, Luca e The King's Man.

Il Coronavirus continua a mettere i bastoni tra le ruote agli studi cinematografici, che ancora una volta si vedono costretti a prendere provvedimenti.

Nonostante le graduali riaperture dei cinema in alcuni paesi, infatti, si è ritenuto comunque necessario apportare nuovi cambiamenti al calendario delle uscite Disney e FOX.

E così ora abbiamo Black Widow a luglio in sala e su Disney+ con Premier Access; Shang-Chi e La Leggenda dei 10 Anelli a settembre nelle sale; Cruella al cinema e su Disney+ con Premier Access dal 28 maggio; Luca dal 18 giugno in esclusiva su Disney+ senza costi aggiuntivi.

In più, dal lato FOX, subisce ancora una volta uno spostamento The King's Man, in arrivo il 22 dicembre 2021, mentre Free Guy con Ryan Reynolds sarà nelle sale dal 13 agosto. Deep Water arriverà invece il 14 gennaio 2022 e Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh passa all'11 febbraio 2022.

"Questo annuncio riflette il nostro focus sul fornire agli spettatori una scelta e tener cinto delle preferenze del pubblico in perenne evoluzione" ha affermato Kareem Daniel, chairman di Disney Media and Entertainment distribution "Utilizzando una strategia distributiva flessibile in un mercato dinamico che sta cercando di riprendersi dalla pandemia globale, continueremo a impiegare le migliori opzioni a disposizione affinché i fan e le famiglie in tutto il mondo possano sempre accedere alle nostre incredibili storie".