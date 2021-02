Cruella: il film con Emma Stone è un prequel de La Carica dei 101 con Glenn Close?

Il mondo Disney è in trepidante attesa per la Crudelia de Mon di Emma Stone: il trailer rilasciato pochi giorni fa ha gonfiato a dismisura il già alto hype per il film che ci racconterà la storia della villain de La Carica dei 101, ma ha anche dato il via ad un inevitabile confronto con un'altra, storica versione del personaggio.

Avrete probabilmente capito di chi stiamo parlando: era il 1996 quando Glenn Close vestì i panni della spietata Crudelia nel live action de La Carica dei 101, un film in cui, a dirla tutta, l'interpretazione della sempre impeccabile Close risultava essere probabilmente l'unica cosa davvero memorabile.

Disney, però, non sembra ad oggi essere intenzionata a dar vita ad un nuovo live action sulla storia della banda di dalmata: possibile, allora, che il piano sia quello di fondere le due cose? Secondo alcuni, infatti, la Crudelia de Mon di Emma Stone potrebbe essere nient'altro che il personaggio di Glenn Close agli inizi della sua carriera.

La risata malefica e il talento per la moda sembrano in effetti coincidere, mentre per quanto riguarda il mood apparentemente più dark del personaggio nel nuovo live action la cosa potrebbe essere giustificata col fatto che si tratti di una Crudelia ancora giovane, inesperta e impulsiva, tratti caratteriali che potrebbero sicuramente venir smussati col tempo per trasformare la nostra nella signora dell'alta società vista nel film del '96 (e nel Classico d'animazione, naturalmente).

Glenn Close, inoltre, figura come produttrice di questo Cruella: sarà un caso? Voi, intanto, diteci la vostra nei commenti! Qualcuno, nel frattempo, ha notato più di una somiglianza tra la Crudelia di Emma Stone e il Joker di Joaquin Phoenix.