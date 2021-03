Cruella, il film con Emma Stone sarà classificato PG-13? Ecco perchè

Il trailer di Cruella ha svelato nuovi particolari sull'attesissimo film Disney dedicato alla villain con l'ossessione per i cuccioli di dalmata e sembra che alcuni contenuti non proprio adatti ai più piccoli abbiano spinto per una classificazione PG-13.

Sembra infatti che il film con protagonista Emma Stone, presenti una tematica non proprio leggera e soprattutto alcuni sprazzi di violenza gratuita. Inoltre sembra che i continui confronti con il Joker di Joaquin Phoenix non abbiano permesso al film di ottenere una valutazione differente.

Se pensate che una simile classificazione sia una rarità per le produzioni della casa di Topolino, vi basterà pensare che in passato Pirati dei Caraibi anche è stato valutato come PG-13 mentre più di recente, la stessa valutazione è stata ottenuta dal live-action di Mulan.

Il trailer di Cruella ha un tono nettamente più cupo rispetto alla maggior parte delle produzioni Disney, live-action o animate che siano. Il film era stato precedentemente commercializzato come una commedia e un film per famiglie piuttosto simile a La Carica dei 101. Ma guardando le scene fin qui mostrate, sembra chiaro a tutti che il film strizzerà l'occhio soprattutto ad un pubblico più adulto, mostrando le origini di un personaggio che di positivo ha ben poco. Resta ancora da capire dove potremo vedere Cruella, che verrà distribuito a partire dal 18 maggio 2021.