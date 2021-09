Cruella, il film con Emma Stone è il terzo più visto dopo la fine dell'Accesso VIP

Da questa settimana Cruella è disponibile gratuitamente su Disney+, trascorso il periodo in cui ha fatto parte dell'Accesso VIP della piattaforma, e ora il film con Emma Stone è il terzo titolo maggiormente visto della settimana, secondo le classifiche settimanali redatte da Nielsen, che si occupa delle visualizzazioni streaming.

Secondo i dati, Cruella è stato visto per 815 milioni di minuti di visualizzazione nella prima settimana, dal 23 al 29 agosto, in cui è rimasta gratuitamente su Disney+.

In ogni caso negli USA Cruella ha fatto bene sulla piattaforma anche nel periodo in cui si trovava a pagamento (30 dollari), rimanendo tra i primi dieci film per cinque settimane consecutive ma Nielsen afferma che a maggio ha raggiunto soltanto i 362 milioni di minuti di visualizzazione rispetto agli 815 milioni di agosto. La recensione di Cruella è disponibile sul nostro sito.



Il film di Craig Gillespie è stato l'unico titolo Disney+ ad entrare nella Top 10 di Nielsen nel corso della settimana.

Cruella vede Emma Stone nei panni della cattiva in bianco e nero di La carica dei cento e uno, Crudelia De Mon, in un film prequel.

Nonostante si tratti di un titolo Premier Access, ha incassato 86 milioni di dollari a livello nazionale al box-office e 233 milioni di dollari in tutto il mondo, con all'orizzonte un sequel.



