Cruella: il film con Emma Stone potrebbe essere ambientato negli anni '70

Secondo alcune indiscrezioni il film dedicato al personaggio dipotrebbe essere ambientato a Londra nel 1979. Gli ultimi anni hanno visto la Disney rivisitare alcuni dei loro più grandi Classici animati, lanciando alcuni remake live-action. Tra questi il successo maggiore dal punto di vista commerciale è stato

Uno dei prossimi film più promettenti è sicuramente Cruella, prequel de La carica dei 101. Ora alcune indiscrezioni rivelano qualcosa in più sulla trama del film.

Secondo Omega Underground, il film sarà ambientato nel 1979 a Londra, con lo scenario punk britannico sullo sfondo. L'indiscrezione su Crudelia De Vil, personaggio sempre attento alla moda, riguarda i Sex Pistols, che con il loro scioglimento misero fine a quell'epoca. Sarebbe sicuramente un'atmosfera particolare per un film Disney.

Ovviamente si tratta solo di rumors e come tali vanno trattati. Sarebbe comunque molto affascinante vedere Emma Stone interpretare il personaggio in questo contesto, con la giovane Crudelia che naviga nell'ambienta della moda londinese di quegli anni. La regia del film è affidata ad Alex Timbers.

Principale antagonista del romanzo I cento e uno dalmata di Dodie Smith, Crudelia De Mon è celebre per la trasposizione cinematografica disneyana ne La carica dei 101. Al cinema l'iconico personaggio è stato interpretato da Glenn Close ne La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera e La carica dei 102 - Un nuovo colpo di coda.

Sul piccolo schermo ha avuto il volto di Victoria Smurfit nella serie C'era una volta e di Wendy Raquel Robinson in Descendants.