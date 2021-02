Cruella, Emma Stone nel primo poster ufficiale del film Disney: domani il trailer

I Walt Disney Studios hanno pubblicato il primo poster ufficiale di Cruella, nuovo live-action che vedrà come protagonista Emma Stone nei panni dell'iconica villain de La carica dei cento e uno.

Oltre ad offrire un nuovo sguardo al personaggio, l'account ufficiale della Casa di Topolino ha svelato il giorno di arrivo del primo trailer ufficiale: domani 17 febbraio. Stando a Trailer Track il filmato dovrebbe approdare in rete intorno alle 15.00/16.00 (ora italiana).

Come potete vedere nell'immagine, che vi riportiamo come sempre in calce alla news, l'uscita della pellicola rimane confermata per maggio 2021. Nonostante i rumor sulla possibilità di vedere il film direttamente su Disney+, lo scorso dicembre la compagnia ha rassicurato gli amanti del grande schermo anticipando che Cruella verrà distribuito regolarmente nelle sale. Probabilmente avremo ulteriori dettagli domani con l'arrivo del video promozionale.

"La giovane Estella ha un sogno. Vuole diventare una fashion designer, dato che è dotata in egual misura di talento, spirito di innovazione e ambizione" si legge nella sinossi. "Ma la vita sembra decisa a dimostrarle che i suoi sogni non diventeranno mai realtà. Dopo essere finita sul lastrico, diventata orfana a Londra all'età di dodici anni, quattro anni dopo Estella si avventura per le vie della città con i suoi migliori amici e complici Gaspare e Orazio, due ladri dilettanti."

Nel frattempo, la House of Mouse ha svelato tutti i dettagli sull'arrivo di Star su Disney+.