Cruella: Emily Beecham raggiunge Emma Stone nel cast del film Disney

Dopo aver visto Emma Stone nelle foto dal set di Cruella, Deadline fa sapere che Emily Beecham si è unita ufficialmente al prequel live-action de La carica dei cento e uno.

Vincitrice del Prix d'interprétation féminine alla scorsa edizione del Festival di Cannes per la sua performance in Little Joe, film di Jessica Hausner nel quale ha recitato al fianco di Ben Whishaw e Kerry Fox, l'attrice nel 2016 ha partecipato anche ad Ave, Cesare dei Fratelli Coen; è inoltre conosciuta per il suo ruolo nella dramedy Daphne e più recentemente per la sua apparizione in Outside The Whire, serie sci-fi targata Netflix dove ha recitato insieme a Anthony Mackie.

Cruella - che molto probabilmente in Italiano di chiamerà Crudelia - seguirà appunto l'origine della celebre antagonista del classico animato Disney. La prima immagine della Stone nei panni del personaggio ha mostrato un look molto più "punk rock" rispetto a quanto visto nel film originale.

I dettagli sulla trama e i personaggi non sono ancora stati rivelati, ma la certezza è che il film sarà diretto da Craig Gillespie (Tonya) per un'uscita prevista nelle sale americane il 28 maggio 2021. Nel cast della pellicola ci saranno anche Emma Thompson, Paul Walter Hauser (Tonya), Joel Fry e Adam Basil