Cruella: la Disney rinvia il live-action con Emma Stone al 2021

La Disney ha rinviato ufficialmente la data di uscita di Cruella. Secondo quando rivelato da Variety, infatti, il live-action che vedrà Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon è stato spostato dal natale del 2020 all'estate del 2021.

Per la precisione il film uscirà nelle sale il 28 maggio del 2021 invece del precedentemente programmato 23 dicembre 2020. Prequel live-action del classico animato La carica dei cento e uno, Cruella sarà diretto da Craig Gillespie e vedrà nel cast anche Emma Thompson, Joel Fry e Paul Walter House. Il film potrà inoltre contare sulla production designer de La Favorita.

In questo modo il film uscirà tre settimane dopo Doctor Strange in the Multiverse of Madness e competerà, almeno per il momento, con un John Wick 4 uscito nelle sale da appena una settimana, il che non dovrebbe rappresentare un problema per la Disney visto il target del film.

Inoltre la Casa di Topolino ha rinviato di diversi mesi anche The Woman in the Window, film targato 20th Century Fox con protagonista Amy Adams - oltre a Gary Oldman, Anthony Mackei e Julianne Moore - che ora uscirà il 15 maggio 2020.

Per finire lo studio ha rimosso dal calendario un live-action senza nome la cui uscita era prevista per il 28 maggio 2021.