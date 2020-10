Cruella: chi è la Crudelia De Mon di Emma Stone? Finalmente le prime info sul film Disney

È passato molto tempo dalle prime foto di Emma Stone nei panni di Crudelia, e del film prequel de La Carica dei 101 sapevamo ancora ben poco. Per fortuna sono state pubblicate le prime informazioni sulla trama di Cruella e sulla villain al centro del film.

"La giovane Estella ha un sogno: vuole diventare una fashion designer, dato che è dotata di talento, spirito di innovazione e ambizione in egual misura. Ma la vita sembra decisa a dimostrarle che i suoi sogni non diventeranno mai realtà. Dopo essere finita sul lastrico, diventata orfana a Londra all'età di dodici anni, quattro anni dopo Estella si avventura per le vie della città con i suoi migliori amici (e complici) Gaspare e Orazio, due ladri dilettanti", si legge nella descrizione pubblicata da The DisInsider.

A quanto pare troveremo Crudelia alle prese con una vita non perfetta, ancora intenta a sbarcare il lunario affidandosi agli scapestrati tirapiedi già visti nel cartone animato.

"Quando un incontro casuale permette ad Estella di entrare nel mondo dei giovani ricchi e famosi, comunque, comincia ad interrogarsi sulla vita che si è costruita a Londra e si chiede se sia in realtà destinata per qualcosa di più grande. Quando una rockstar emergente chiede ad Estella di creare un nuovo marchio, inizia a credere di essere arrivata".

È a questo punto che la protagonista dovrà avere a che fare con le cerchie ristrette della moda, ed è probabile che è allora che entri in gioco la sua malvagità e il suo desiderio di ricorrere a qualsiasi mezzo pur di accaparrarsi qualche indumento di qualità (qualcuno ha detto pellicce di Dalmata?). Difficile dire se in tutto ciò entreranno in gioco i famosi 101, trattandosi di un prequel, ma mai dire mai.

Il live action Disney era stato rinviato al 2021 e al momento la data ufficiale resta il 28 maggio, anche se dopo i recenti posticipi non è possibile escludere un altro rinvio.