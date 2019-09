Cruella: l'attrice di Killing Eve e Barry, Kirby Howell-Baptiste, raggiunge Emma Stone

Secondo quanto riportato su Variety, Kirby Howell-Baptiste si sarebbe unita al cast di Cruella, live-action Disney dedicato all'iconico villain de La carica dei 101 con Emma Stone protagonista assoluta.

L'attrice, che attualmente è sempre più alla ribalta, è nota principalmente per i suoi ruoli nel piccolo schermo, in particolare per le serie televisive quali Killing Eve, The Good Place, Barry, Veronica Mars, e Why Women Kill.

Cruella - che molto probabilmente in Italiano di chiamerà Crudelia - racconterà le origini della celebre antagonista del classico animato Disney. La prima immagine della Stone nei panni del personaggio ha mostrato un look molto più "punk" rispetto a quanto visto nel film originale. Il personaggio, nato dalla penna di Dodie Smith per il romanzo 'I cento e uno dalmata' è stato doppiato da Betty Lou Gerson nell'adattamento animato del 1961 e interpretato da Glenn Close nel live action del 1996, così come nei sequel successivi.

I dettagli sulla trama e i personaggi non sono ancora stati rivelati, ma sappiamo per certo che il film sarà diretto da Craig Gillespie (Tonya) e ha un'uscita prevista nelle sale americane il 28 maggio 2021. Del cast della pellicola fanno parte anche Emma Thompson, Paul Walter Hauser (Tonya), Joel Fry, Adam Basil e Emily Beecham.

Emma Stone sarà presto nelle sale - nel dettaglio il 18 ottobre negli Stati Uniti e il 14 novembre in Italia - con Zombieland - Doppio colpo, sequel del cult movie con il ritorno alla regia di Ruben Fleischer.