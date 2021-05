Crudelia: un sequel come il Padrino 2 con Emma Stone e Glenn Close? Le star impazzirebbero

Nel corso di una recente intervista promozionale per Crudelia pubblicata da Rotten Tomatoes, le star Emma Stone e Emma Thompson si sono ritrovate a commentare le possibilità per un sequel del nuovo film Disney.

Durante la chiacchierata, è stata suggerita l'idea di realizzare un prequel/sequel in stile Il Padrino - Parte II, che potrebbe coniugare le due Crudelia De Mon interpretate da Emma Stone e da Glenn Close: inutile dire che sia la star di La La Land che la sua co-protagonista Crudelia, Emma Thompson, hanno adorato il soggetto.

"Sto scrivendo la lettera ora!" ha commentato Emma Thompson. "Avete della carta? 'Caro signor Disney...' Oh, è ancora in giro? Non lo so nemmeno. 'Per favore, possiamo fare esattamente quello che è stato appena suggerito in questa intervista?' La invio, giuro". L'intervistatore ha poi sottolineato che la Thompson è anche una sceneggiatrice (nonché vincitrice dell'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale di Ragione e sentimento) e potrebbe scrivere il film lei stessa. Emma Stone a qualche punto ha aggiunto: "Oh mio dio, voglio dire, dai. Se Emma Thompson dovesse scrivere qualcosa..."

Potete guardare l'intervista nel tweet qui sotto: nel frattempo, la stessa Glenn Close ha dichiarato di voler tornare nel sequel di Crudelia, e in un certo senso la scena post-credit di Crudelia lascia intendere che la Disney potrebbe voler continuare la saga con Emma Stone.

