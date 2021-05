Crudelia, rivelato il punteggio del film su Rotten Tomatoes: Top o Flop?

È finalmente al cinema Crudelia, il nuovo live-action Disney con protagonista Emma stone nei panni della celebre villain de La Carica dei 101, e Rotten Tomatoes ha pubblicato un primo punteggio derivato dalle recensioni della critica. Scopriamo quanto è piaciuto il film alla stampa.

Le prime recensioni della critica alla visione di Crudelia sembravano piuttosto entusiaste dell'operato di Craig Gillespie dietro la macchina da presa, degli interpreti scelti per il film (a partire da Emma Stone e Emma Thompson) e del tono della pellicola, coadiuvato da fantastici costumi, scenografie e una colonna sonora apprezzata da molti (che può vantare anche la presenza del brano dei Florence + Machine intitolato Call Me Cruella).

È forse per tutti questi motivi che anche il punteggio di Rotten Tomatoes sembra rispecchiare questa opinione, dato che con 110 recensioni, Crudelia fa registrare un 73% di gradimento da parte della stampa, mentre è ancora da scoprire cosa ne ha pensato il pubblico.

E voi, siete già stati al cinema per vedere Crudelia? Che cosa ne avete pensato? Fateci sapere nei commenti.

A questo link potete leggere per intero la nostra recensione di Crudelia: "Crudelia di Craig Gillespie è il miglior live-action targato Disney da anni a questa parte, tanto guardando alle trasposizioni dei classici quanto ai progetti originali della compagnia. Non solo brilla e appaga lo spettatore grazie alle interpretazioni di Emma Stone ed Emma Thompson, ma riesce a sorprendere e colpire anche in senso formale e contenutistico, grazie alla visione e ai virtuosismi di Gillespie e alla penna sagace di Tony McNamara."