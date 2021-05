Crudelia, il regista ammette: 'Non ero un grande fan de La Carica dei 101'

Portare per la prima volta sul grande schermo un film su una delle più popolari villain Disney senza aver mai amato il film di cui questa fa parte? Un'impresa decisamente rischiosa, che però non ha spaventato Craig Gillespie: il regista di Crudelia ha infatti ammesso di non aver mai particolarmente amato La Carica dei 101.

Dopo aver svelato la sua scena preferita di questo Crudelia, infatti, Gillespie ha parlato del modo in cui si è approcciato al personaggio e al film da cui proviene, tentando di bilanciare l'omaggio all'opera originale e la voglia di raccontare qualcosa di nuovo.

"È un'enorme tentativo di bilanciamento. Non sono cresciuto da grande fan de La Carica dei 101. Per me è stata una sfida perché voglio concentrarmi sul tono e sui personaggi, senza scendere a compromessi. Certamente c'erano alcune cose che la produzione voleva inserire nel film, ma ho accettato volentieri questa sfida" ha spiegato il regista.

Gillespie ha poi proseguito: "La sfida più grossa è stata ovviamente quella dell'assassina di cuccioli. Amo il modo in cui abbiamo trattato la cosa, e cioè che per i media lei sia un'assassina di cuccioli, e lei fa sua questa cosa e la utilizza a suo vantaggio. Ma non è mai chiaro se lo sia davvero". A proposito di media, intanto: uno dei protagonisti del film ha difeso Crudelia dalle critiche di stampa e fan.