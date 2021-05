Crudelia, primo red carpet a Hollywood dopo la pandemia: le foto di Emma Stone

Nel marzo del 2020, prima che la pandemia stravolgesse le nostre vite e bloccasse tra le altre cose l'industria cinematografica, l'ultima grande premiere hollywoodiana con tanto di red carpet fu quella di Mulan. Quattordici mesi dopo, con Crudelia sembra chiudersi un cerchio, e finalmente ci avviciniamo a un ritorno alla normalità.

Dopo la pubblicazione dei poster ufficiali di Crudelia, infatti, il nuovo film Disney è stato presentato mercoledì all'El Capitan Theatre di Los Angeles. In calce alla notizia possiamo vedere un'immagine della protagonista Emma Stone sul red carpet, in abito Louis Vuitton.

All'evento erano presenti, rispettando ovviamente tutte le misure di sicurezza e il distanziamento sociale, anche il regista di Crudelia, Craig Gillespie, e Kirby Howell-Baptiste, che nel film interpreta Anita Darling. Non c'erano, invece, le star britanniche, come Emma Thompson e Joel Fry, probabilmente a causa delle restrizioni legate ai viaggi.

Crudelia, che nella versione italiana avrà nel cast vocale Damiano e Victoria dei Maneskin, è ambientato nella Londra degli anni '70. La malvagia Crudelia de Mon di Emma Stone è un'aspirante stilista, e nel suo look sono evidenti i richiami al punk-rock. Il personaggio della villain era stato interpretato in versione live-action anche da Glenn Close nel 1996, in La Carica dei 101 - Questa volta la magia è vera.

Crudelia arriverà al cinema il 26 maggio, e sarà disponibile in streaming su Disney+ con accesso VIP dal 28 maggio.