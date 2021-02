Crudelia: record di visualizzazioni per il trailer, battuti Aladdin e molti altri Disney

Trionfo per il primo trailer ufficiale di Crudelia, il live-action Disney dedicato all'iconico villain de La carica dei 101 in quello che è una sorta di prequel e origin story della pellicola d'animazione anni '60 con una eccezionale Emma Stone nella parte principale. Il filmato ha stracciato i precedenti record degli altri live-action.

Nelle sue prime 24 ore di programmazione infatti, il trailer di Crudelia ha raggiunto circa 71 milioni di visualizzazioni battendo per quel che riguardo questo preciso lasso di tempo la concorrenza interna dei precedenti trailer di live-action Disney come Maleficent 2 (fermatosi a 61.7 milioni), ma anche del clamoroso Aladdin con Will Smith (60.8 milioni). C'è da dire tuttavia che il risultato di Crudelia è molto lontano dai record ottenuti da Il Re Leone, capace di generare circa 224 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore (ma il film aveva approfittato del Giorno del Ringraziamento), oppure anche del remake di Mulan (con 175 milioni di visualizzazioni), ma era sicuramente un altro tempo, quando ancora la pandemia di coronavirus non era nemmeno immaginabile.

Ciononostante, Crudelia è riuscita a battere sia Aladdin che La bella e la bestia per quanto riguarda le menzioni sui social media, circa 265mila, contro le 228mila del film di Guy Ritchie e le 154mila del film con Emma Watson.

Il nuovissimo lungometraggio live-action racconterà la 'storia delle origini' della famigerata Crudelia de Mon: ambientato nella Londra degli anni '70 durante la rivoluzione punk rock, segue una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome nell'ambienta dell'alta moda.

Crudelia è stato diretto da Craig Gillespie (Tonya) da una sceneggiatura di Dana Fox e Tony McNamara, a sua volta basata su una storia di Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel e Steve Zissis.

Precedentemente programmato per un'uscita su Disney+, Crudelia uscirà invece nei cinema americani a maggio.