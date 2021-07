Crudelia, quando sarà disponibile per tutti gli abbonati Disney+ il film con Emma Stone?

Sebbene il film sia uscito già da qualche mese al cinema e su Disney+, l'estate sembra essere la stagione del ritorno di Crudelia, la villain Disney interpretata da Emma Stone. Dopo l'annuncio dell'uscita dell'edizione home video, è stato infatti svelato quando il film diverrà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati Disney+.

Quello di agosto sarà un grande mese per i fan Disney, e in particolare quelli di Crudelia.

L'acclamato live-action diretto da Craig Gillespie con protagonista Emma Stone sarà infatti disponibile per la visione in due ulteriori modalità: dal 25 agosto Crudelia sarà infatti disponibile in edizione home video assieme al nuovo lungometraggio targato Pixar, Luca, mentre per chi non ha ancora visto il film al cinema o non l'ha acquistato tramite l'Accesso VIP, dal 27 agosto questo si potrà vedere gratuitamente se siete abbonati alla piattaforma streaming.

Come anche i precedenti titoli che hanno debuttato su Disney+ con la modalità Accesso VIP, anche Crudelia a circa quattro mesi dalla sua uscita si aggiunge al catalogo generale della piattaforma, fruibile dunque per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi.

La pellicola, di cui è già stato ufficialmente annunciato un sequel, ha ricevuto un ottimo responso da critica e pubblico, e la compagnia è sicuramente ottimista nei confronti di un secondo capitolo. Se volete sapere cosa ne abbiamo pensato noi, qui potete trovare la nostra recensione di Crudelia.