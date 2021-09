Crudelia, prime anticipazioni sul sequel con Emma Stone: tornerà Emma Thompson?

Crudelia è disponibile su Disney+ e in un home-video, e dopo la conferma ufficiale del sequel di Crudelia il regista Craig Gillespie ha fornito le prime anticipazioni sul prossimo episodio della saga con protagonista Emma Stone.

Parlando in esclusiva con ComicBook, il regista ha dichiarato: "Ci sono ancora diverse discussioni da fare sul prossimo film, per capire dove questo mondo vuole portarci, e una volta deciso che direzione prendere ci tufferemo a capofitto. Siamo ancora in quella fase esplorativa, ma abbiamo già un sacco di idee molto eccitanti. Quello che mi è piaciuto della fine di Crudelia è che la protagonista ha lottato e combattuto per per tutto il film, e poi improvvisamente si rende conto del sacrificio che le è costato. È come se avesse dovuto perdere Estella per arrivare a quel punto. Ha sacrificato una parte di sé stessa. Ora è un personaggio pubblico e ha una reputazione con la quale dovrà sempre essere all'altezza. Questo conflitto per me è stato davvero interessante da raccontare: secondo me, quando la vediamo ne La carica dei 101, è praticamente una donna che si è abbandonata al lato oscuro. Alla fine di Crudelia, però, la protagonista si trova ancora in una zona grigia, diciamo. Sarà interessante vedere come arriverà a quel lato oscuro."

Sul possibile ritorno di Emma Thompson, invece, il regista ha affermato: "Non posso rispondere a questa domanda. Ma sarebbe un grande peccato se non ci fosse, vero?", ha aggiunto.

Quali sono le vostre aspettative per il sequel di Crudelia? Ditecelo nella sezione dei commenti.