Crudelia, Paul Walter Hauser difende il film dalle critiche: 'Ridicole e in malafede'

Da qualche giorno Crudelia è finalmente al cinema e in streaming on demand su Disney+, e già si parla di un sequel con Emma Stone e Glenn Close. Non tutte le recensioni, per la verità, sono state positive. Paul Walter Hauser ha voluto prendere le difese del film, definendo prevenuta una parte della critica.

L'attore, che abbiamo visto anche in Richard Jewell e che in Crudelia interpreta Horace, ne ha parlato in una recente intervista con Insider, soffermandosi su una recensione piuttosto velenosa da parte di Vanity Fair.

"Ho appena letto quella recensione, e il critico si è divertito a essere meschino" ha detto Paul Walter Hauser parlando di Richard Lawson. "Voglio dire, ha fatto una specie di gioco di parole invece di analizzare il film. Così l'ho difeso: penso che abbiamo fatto un gran film, potrebbe non essere adatto a tutti, ma ci sono molte più cose giuste che sbagliate."

L'attore, che in Crudelia affianca una Emma Stone in gran forma, ha continuato poi la sua invettiva contro la critica: "Se pensi di aver odiato due cose, ma che ne abbiamo fatte alla grande cinque, allora non puoi dire alla gente di non guardare il film. È ridicolo. È come se ti dicessi di non mangiare al ristorante perché non mi piaceva la carta igienica in bagno o il cameriere non era attraente. Dovresti pensare: Ehm, com'era il pollo? Quindi questa è la mia intera interpretazione della critica cinematografica."

Secondo Hauser, infine, molti hanno frainteso il tono generale di un film come Crudelia. "La gente si arrabbia per il fatto che sia un film spigoloso e dark: no, non lo è. Non state guardando cani che vengono trasformati in cappotti. È un film d'azione-avventura-crimine-commedia, e se non vi piacciono Emma Stone ed Emma Thompson dovreste probabilmente farvi controllare il polso."