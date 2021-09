Crudelia, un video inedito con Paul Walter Hauser in esclusiva su Everyeye.it!

Con l'arrivo di Crudelia nel catalogo Disney+ anche i fan che non hanno ancora avuto modo di apprezzare il live-action con Emma Stone potranno ammirare la prova dell'attrice nei panni della celebre villain de La Carica dei 101. Il film di Craig Gillespie, però, si regge anche sulle performance di comprimari di lusso come Paul Walter Hauser.

Proprio l'attore di Horace, che nei mesi scorsi ha difeso Crudelia dalle critiche rivolte al film poco dopo l'uscita in sala, è apparso in un video che possiamo mostrarvi in esclusiva, durante il quale parla delle sensazioni provate sul set, del rapporto con i suoi colleghi e della costruzione del suo personaggio, in particolare per quanto riguarda il suo accento.

"Quell'accento mi è venuto ascoltando Bob Hoskins in Hook. 'È Peter Pan, chiaro? Manca da così tanto dall'Isola che Non C'è che ha dimenticato tutto!' Ricordo di averla stampata nella memoria da quando ero piccolo, e quando ho recitato quella battuta al coach per i dialetti lui mi ha detto: 'Sì, ci siamo, ti viene bene. Devi solo fare Hoskins'" spiega Hauser nella clip.

Avete già visto il nuovo live-action Disney o pensate di recuperarlo dopo il suo arrivo su Disney+? Fatecelo sapere nei commenti! Emma Stone, intanto, è tornata a parlare del suo amore per il personaggio di Crudelia.