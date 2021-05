Crudelia, parla il regista: 'Ecco quale scena mi ha dato i brividi'

Mettere in scena un personaggio come Crudelia De Mon e provare qualcosa di simile alla pelle d'oca davanti a una sua apparizione vuol dire aver fatto un buon lavoro, vista e considerata la natura del personaggio: siamo sicuri, dunque, che il regista Craig Gillespie potrà dirsi decisamente soddisfatto in tal senso.

Dopo aver svelato una delle fonti d'ispirazione per la sua Crudelia, infatti, Gillespie ha anche rivelato di aver provato dei veri e propri brividi davanti ad una precisa scena del suo film, ovviamente grazie soprattutto alla straordinaria bravura di Emma Stone.

"Per me è stata la scena della fontana... È un grande monologo, lei ha appena attraversato un grosso trauma emotivo. Dissi ad Emma: 'Questa scena voglio farla one take e con la camera a mano', che non è proprio il modo in cui agisci di solito per una produzione così grossa. E la sua performance è stata semplicemente fantastica. Quel giorno mi ha dato i brividi, poi la girammo al tramonto, quindi avevamo solo 20 minuti per farla bene. Lei è stata straordinaria" ha spiegato il regista.

E voi, in quale scena avete particolarmente apprezzato il talento di Emma Stone? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate le nostre interviste ad Emma Stone ed Emma Thompson.