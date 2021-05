Crudelia da oggi è su Disney Plus: il film con Emma Stone ha una scena post-credit?

A due giorni dall'uscita nei cinema italiani, il nuovo live-action della Disney Crudelia, con protagonista l'attrice premio Oscar Emma Stone, approda in streaming in esclusiva per la piattaforma on demand Disney+.

Il film sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand ma solo previo pagamento bonus con l'ormai noto servizio 'Accesso Vip', che consente agli iscritti della piattaforma di accedere in anteprima ad un film con mesi di anticipo rispetto alla sua 'normale' data di uscita. Ciò significa che, pagando il sovrapprezzo, gli abbonati a Disney Plus potranno guardare Crudelia già da oggi, in contemporanea con la run cinematografica e dunque senza attendere che il film di Craig Gillespie arrivi in catalogo (fra qualche mese).

Ma se avete aperto questo articolo siete anche curiosi di sapere se Crudelia avrà una scena post-credit: ebbene, la risposta è ... si, la scena post-credit non manca e farà impazzire i fan de La carica dei 101.

Come saprete infatti Crudelia non è uno dei consueti remake live-action che la Disney ha sfornato negli ultimi anni, in realtà si tratta di una vera e propria 'origin story' sulla celebre villain Crudelia De Mon e, come prevedibile, finirà col riallacciarsi a La carica dei 101 solo nel finale: nella scena post-credit, infatti, Crudelia regala due dei cuccioli di uno dei suoi dalmata spedendoli ad Anita e a Roger, ovvero i protagonisti del celebre film d'animazione della Disney: i due cuccioli vengono immediatamente ribattezzati dai loro nuovi padroni Peggy e Pongo, e nel futuro spetterà a loro far incontrare i rispettivi padroni nel parco di Londra e dar vita alla loro storia d'amore.

Ciò implica la possibilità che la Disney stia orchestrando un remake live-action de La carica dei 101 con Emma Stone nel celebre ruolo che fu di Glenn Close, e quindi con una nuova Crudelia De Mon molto più in linea con quella che tutto il mondo conosce. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, soprattutto in base alla risposta del pubblico e agli incassi di Crudelia.

Nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e recuperate la nostra recensione in anteprima di Crudelia.