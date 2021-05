Crudelia, un nuovo video ci mostra la straordinaria trasformazione di Emma Stone

Non si diventa Crudelia De Mon nel giro di pochi istanti: mettersi nei panni di una simile villain richiede impegno, sacrificio, capacità d'immedesimazione e soprattutto un trucco applicato da veri e propri fuoriclasse del mestiere. Il talento di Emma Stone c'è, quello dello staff Disney anche: cosa potrà mai andare storto?

Proprio nulla, a giudicare da quanto visto finora nelle prime immagini di questo Crudelia: a testimonianza di ciò, Disney ha pubblicato proprio in queste ore un nuovo video in cui assistiamo proprio alla trasformazione della nostra Emma Stone.

"Come tutti sappiamo, Crudelia ha un'aspetto da vera villain. In questo film vi mostriamo come sia arrivata a diventare la villain che è oggi. La storia è completamente originale e ambientata sul finire degli anni '70. Una delle cose che abbiamo esplorato maggiormente è stata la sua creatività. Lei è davvero brava a fare ciò che fa. Il personaggio è divertentissimo e al tempo stesso velenoso. Una volta indossati questi capelli bianchi e neri, questo incredibile trucco e questi costumi davvero unici ti senti davvero Crudelia De Mon. I villain sono sempre divertenti" ci spiega la stessa Emma Stone nel video.

Quali sono le vostre impressioni?