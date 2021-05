Crudelia, Mark Strong: 'Lavorare con Emma Stone ed Emma Thompson è stato affascinante'

Lavorare con due attrici del calibro di Emma Stone ed Emma Thompson è sempre un piacere, anche per un attore navigato come Mark Strong: la star di Crudelia, non a caso, si è lasciata andare a un po' di lodi indirizzate alle due colleghe protagoniste del nuovo live-action Disney sulla villain de La Carica dei 101.

Mentre Emma Stone definisce Crudelia il film Disney più dark di sempre, dunque, Strong dice delle sue co-star: "Sono delle attrici fantastiche. Ho amato ogni momento con ognuna di loro. Emma Thompson è molto divertente, molto affabile. È generosa, parla con chiunque. Non le importa quale sia il tuo ruolo sul set. Per lei non contano le gerarchie. È una donna davvero adorabile" sono state le parole dell'attore.

Riguardo la star di La La Land, invece: "Per Emma Stone vale lo stesso discorso. È affascinante lavorare con lei, vedere quanto duramente s'impegni. Guardarla lavorare è ipnotizzante. È quasi commovente, lei è davvero brillante. E sì, sul set parla con chiunque. È davvero molto alla mano. Sai, non le importa di restare nel personaggio o cose del genere. È di ottima compagnia".

Pensate che Emma Thompson ed Emma Stone abbiano svolto un buon lavoro nel nuovo film Disney? Diteci la vostra nei commenti! Scopriamo insieme, intanto, il punteggio affibbiato a Crudelia da Rotten Tomatoes.