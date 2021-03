Crudelia è il Joker della Disney? Emma Stone chiarisce: 'Sono film molto diversi'

Intervistata da Total film per parlare del suo ruolo da protagonista in Crudelia, l'atteso live-action Disney che esplorerà l'origine dell'iconica villain de La carica dei cento e uno, Emma Stone ha commentato le similitudini con il Joker di Joaquin Phoenix di cui tanto si è parlato sul web.

"È molto diverso da Joker in tanti modi. Non mi paragonerei nemmeno lontanamente a Joaquin Phoenix. Vorrei essere più come lui" ha dichiarato l'attrice durante la chiacchierata su Zoom.

Durante l'intervista ha detto la sua sulla questione anche il regista Craig Gillespie (Tonya), spiegando che comprende la necessità del pubblico di avere un riferimento culturale. "Ci sono alcune questioni davvero profonde ed emotive con ha a che fare Crudelia che la portano al lato malvagio. Quindi in quel senso è simile" ha spiegato il filmmaker, il cui ultimo lavoro è l'acclamato Tonya con Margot Robbie. "Ma è decisamente una cosa tutta sua. Ho pensato che fosse importante mostrare questo suo lato oscuro, ma ci sarà molto divertimento e molto umorismo. Ci sono un sacco di battute deliziose e un ritmo che si adatti ad esse, il che si differenzia da Joker."

Vi ricordiamo che il Crudelia debutterà nelle sale e su Disney+ il prossimo 28 maggio 2021. Che aspettative avete nei confronti del film? Fatecelo sapere nei commenti.