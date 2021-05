Crudelia, ecco le nostre interviste a Emma Stone ed Emma Thompson!

Dopo tanta attesa Crudelia è finalmente sbarcato in sala, pronto a dare nuova linfa ad un'industria cinematografica che mai come oggi mostra tutta la sua voglia di ripartire dopo un biennio decisamente difficile. Ma cosa c'è da sapere sul live-action che ci racconta la storia della villain de La Carica dei 101?

Per saperne di più su retroscena e curiosità relativi a Crudelia abbiamo intervistato le due star indiscusse del film Emma Stone ed Emma Thompson, che nel nostro nuovo video ci raccontano dunque il loro punto di vista sul lavoro svolto per dar vita sul grande schermo alla protagonista del film e alla sua rivale, la Baronessa von Hellman.

Nonostante il dispiacere per aver dovuto rinunciare all'iconica sigaretta di Crudelia, dunque, è un'Emma Stone decisamente soddisfatta quella che abbiamo incontrato in occasione di questa nuova intervista, al pari di Emma Thompson e di tutti gli altri protagonisti presenti nel nostro video, come Joel Fry e Aul Walter Hauser, interpreti rispettivamente di Gaspare e Orazio, i due celebri scagnozzi della nostra.

Avete già visto Crudelia? Quali sono state le vostre impressioni? Fatecelo sapere nei commenti! Per chi fosse impossibilitato a recarsi in sala, intanto, ricordiamo che Crudelia è disponibile anche su Disney+ in Accesso VIP.