Crudelia: guardate la trasformazione di Emma Stone nel nuovo trailer Disney

Crudelia è uno dei titoli più attesi di maggio e arriverà contemporaneamente nelle sale cinematografiche e anche su Disney+ con Accesso VIP per gli abbonati alla piattaforma digitale. Vediamo oggi in un nuovo clip del film la trasformazione di Emma Stone in Crudelia De Mon, in quello che è un prequel del film d'animazione classico della Disney.

Nella clip in questione che funge da nuovo spot promozionale della pellicola vediamo Emma Stone rivelarsi nel personaggio di Crudelia De Mon, identità che assumerà a un certo punto del film stanca dei continui soprusi subiti da quello che è il villain principale interpretato da Emma Thompson. Potete guardare la clip in calce a questa news.

Crudelia, paragonato a Joker con Joaquin Phoenix nelle scorse settimane, è il nuovissimo lungometraggio live-action sugli esordi ribelli di uno dei villain più famigerati - e notoriamente alla moda - della storia del cinema: ambientata nella Londra degli anni '70 nel bel mezzo della rivoluzione punk, la trama segue una giovane truffatrice di nome Estella, interpretata da Emma Stone, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi modelli.

La ragazza fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua brama di fare del male e insieme il trio riesce a costruirsi una reputazione per le strade di Londra. Un giorno, però, il gusto di Estella per la moda attira l'attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda che incredibilmente chic e spaventosamente haute interpretata dalla due volte vincitrice dell'Oscar Emma Thompson, e la relazione tra le due donne innescherà eventi e rivelazioni che spingeranno Estella verso il suo lato oscuro, quello di Crudelia.

Diretto da Craig Gillespie da una sceneggiatura di Dana Fox e Tony McNamara, il film vede Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff e Glenn Close nei panni di produttori esecutivi. Come detto, la data di uscita è fissata per il 28 maggio 2021, sia al cinema che su Disney+.

Di recedente sono state rivelate anche le Funko Pop! dedicate a Crudelia.