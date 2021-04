Crudelia, guardate gli stilosissimi Funko Pop del film Disney con Emma Stone

A poco più di un mese dall'uscita di Crudelia, sono emerse in rete le immagini dei primi Funko Pop! dedicati al live-action Disney con Emma Stone, la quale vestirà i panni della leggendaria antagonista de La carica dei cento e uno.

Come potete vedere in calce alla news, le figure includono un design basato sul classico abito nero e un altro in cui la protagonista sfoggia l'appariscente abito rosso della festa in maschera, entrambi già mostrati nel trailer ufficiale di Crudelia diffuso nelle scorse settimane.

Ambientato nella Londra degli anni '70 in piena rivoluzione punk rock, il film racconta l'origine di uno dei villain più famigerati e amati dei classici della Casa di Topolino. La trama segue una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa che vuole farsi un nome nel mondo della moda. Dopo aver fatto amicizia con una coppia di giovani ladri, il gusto di Estella per la moda attira l'attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda interpretata da Emma Thompson: la relazione tra le due innescherà degli eventi che spingeranno Estella verso la sua nuova e oscura identità, quella di Crudelia.

L'uscita della pellicola è fissata al prossimo 28 maggio in contemporanea nelle sale cinematografiche e in Accesso Vip su Disney+.