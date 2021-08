Crudelia, giallo intorno al film di Emma Stone: la Disney voleva un'esclusiva streaming?

Mentre nei giorni scorsi è stato confermato Crudelia 2, con Emma Stone che tornerà nei panni della giovane Crudelia de Mon, dall'Hollywood Reporter arrivano nuove indiscrezioni sui reali piani della Disney per il live-action diretto da Craig Gillespie.

Un nuovo rapporto ha infatti rivelato che la Disney aveva organizzato tutto per distribuire Crudelia come esclusiva di Disney+ rinunciando in un primo luogo perfino alla distribuzione ibrida sala + streaming scelta in un secondo momento. Secondo quanto riferito, nonostante la compagnia fosse estremamente fiduciosa sulle potenzialità del progetto, nel corso del 2020 aveva pianificato un lancio esclusivo in streaming.

La retromarcia potrebbe essere stata innescata dal fatto che una distribuzione solo streaming avrebbe probabilmente costretto la Disney a dei pagamenti aggiuntivi ai partecipanti creativi del film, con Craig Gillespie ed Emma Stone schierati in prima linea per far uscire Crudelia nelle sale. Alla fine, come sappiamo, il film è stato distribuito contemporaneamente nei cinema e su Disney+ tramite Premier Access, incassando in sala $221,9 milioni in tutto il mondo, cifra che l'ha reso uno dei film di maggior incasso del 2021 fino ad oggi. L'annuncio del sequel di Crudelia ha garantito anche una pace definitiva tra Emma Stone e la Disney, con la star che, secondo quanto riferito, stava "valutando le proprie opzioni" sulla possibilità di seguire le orme della star di Black Widow Scarlett Johansson, che ha recentemente fatto causa alla Disney per la strategia di rilascio ibrida del film Marvel.

Crudelia 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, dunque rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.