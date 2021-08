Crudelia, il film con Emma Stone in arrivo su Disney+ per tutti gli abbonati: ecco quando

Dopo essere stato accolto positivamente da pubblico e critica tanto in sala quanto su Disney+ in Accesso VIP, l'ottimo Crudelia di Craig Gillespie si prepara a raggiungere la piattaforma streaming per arrivare finalmente a tutti gli abbonati e senza costi aggiuntivi il prossimo 27 agosto 2021.

"Mentre il panorama dei media è stato sconvolto in modo significativo per tutti i distributori, i loro partner creativi non possono essere lasciati in disparte per portare una quantità sproporzionata dei lati negativi senza un potenziale vantaggio" ha dichiarato Patrick Whitesell, presidente esecutivo dell'agenzia che cura gli interessi della Stone. "Questo accordo dimostra che può esistere un percorso equo che protegga gli artisti e allinei i loro interessi con quelli degli studi. Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Emma e Disney e apprezziamo la volontà dello studio di riconoscere il suo contributo come partner creativo. Siamo fiduciosi che questo apra la porta a più membri della comunità creativa per partecipare al successo delle nuove piattaforme".

Il sequel di Crudelia è stato annunciato ufficialmente lo scorso giugno dopo gli ottimi risultati ottenuti dal film sia al cinema che in Premier Access su Disney+. Il regista Craig Gillespie e lo sceneggiatore Tony McNamara torneranno per realizzare un sequel diretto che proseguirà la storia della celebre villain de La carica dei 101.