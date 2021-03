Crudelia: Emma Stone è terrificante nel secondo trailer del live-action Disney

Disney ha diffuso in streaming il secondo trailer ufficiale di Crudelia, live-action con protagonista Emma Stone nei panni di una giovanissima Crudelia De Mon, in quello che è a tutti gli effetti un prequel de La carica dei 101 e contemporaneamente una origin story di uno dei villain più iconici del mondo Disney. La pellicola uscirà nelle sale.

Nel nuovo filmato possiamo notare un mucchio di scene inedite della pellicola, diamo un'occhiata più approfondita al passato di Crudelia e a cosa l'ha portata a rinnovarsi completamente per emergere nel proprio settore e conquistarlo definitivamente. Possiamo dare anche uno sguardo più approfondito al personaggio interpretato da Emma Thompson, antagonista principale della Stone nella pellicola.

Il nuovissimo lungometraggio live-action racconterà la 'storia delle origini' della famigerata Crudelia de Mon: ambientato nella Londra degli anni '70 durante la rivoluzione punk rock, segue una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome nell'ambienta dell'alta moda.

La ragazza fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per il male e insieme il trio riesce a costruirsi una reputazione nel sottobosco di Londra. Un giorno, il gusto di Estella per la moda cattura l'attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda interpretata dalla due volte vincitrice dell'Oscar Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato più malvagio e diventare la vendicativa Crudelia.

Crudelia è stato diretto da Craig Gillespie (Tonya) da una sceneggiatura di Dana Fox e Tony McNamara, a sua volta basata su una storia di Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel e Steve Zissis.

Su queste pagine trovate anche il mash-up trailer con Joker e il precedente trailer ufficiale di Crudelia.