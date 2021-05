Crudelia, Emma Stone ha sentito la mancanza dell'iconica sigaretta: 'Purtroppo non si può'

In attesa del suo debutto su Disney+ in Accesso VIP (con un costo aggiuntivo) dopo l'uscita nelle sale avvenuta ieri, 26 maggio 2021, torniamo a parlare del bel Crudelia di Craig Gillespie grazie a una nuova intervista di Emma Stone, che ha spiegato come l'assenza dell'iconica sigaretta abbia resto l'interpretazione molto più difficile.

Sì perché nel live-action diretto dal regista di Tonya manca un elemento essenziale della perfida Crudelia de Mon de La Carica dei 101: la venefica e onnipresente sigaretta con bocchino, che per ragioni di politically correct, censura e family friendly Disney vieta ormai da anni nelle sue produzioni, comprese evidentemente anche quelle dove sarebbe necessaria ai fini della rappresentazione fedele delle caratteristiche anche negative di un personaggio.



Sedutasi a parlare con il New York Times, la Stone ha spiegato in merito:



"Questo non è consentito nel 2021. Non ci è permesso fumare sullo schermo in un film Disney. Ed è stato davvero difficile non aver quel bocchino... Ero così entusiasta all'inizio di avere quel pennacchio di fumo verde tutto intorno, ma purtroppo non è stato possibile. Non voglio assolutamente promuovere il fumo, ma non sto nemmeno cercando di promuovere lo scuoiamento di cuccioli se è per questo".



Intanto Crudelia ha raggiunto un 73% di gradimento su Rotten Tomatoes con una media di 110 recensioni.