Crudelia, Emma Stone rivela: 'Mi piacerebbe vedere un live-action Disney su...'

Al cinema e su Disney+ è attualmente possibile vedere Emma Stone nei fashionissimi panni di Crudelia De Mon, la celebre cattiva Disney, nel live-action diretto da Craig Gillespie. Ma c'è un altra sua "collega" che l'interprete di Crudelia vorrebbe vedere in un film tutto suo...

Durante un'intervista con Variety, Emma Stone ha rivelato che, se dovesse scegliere un altro noto villain dei classici Disney a cui dedicare un origin movie, quello sarebbe Ursula, la Strega del Mare.

"È un mezzo polipo, e il mondo in cui ti avventureresti, ad esempio chi erano i genitori di Ursula, cosa è successo... Non abbiamo mai davvero esplorato un villain Disney non umano in quel modo finora".

Probabilmente il progetto che più ci è andato vicino è stato Maleficent, anche se in quel caso abbiamo visto una versione alquanto diversa del villain, dove il personaggio interpretato da Angelina Jolie ha assunto forse più il ruolo di anti-eorina che altro, ma un live-action su Ursula potrebbe effettivamente essere nei futuro della compagnia.

Come ben sappiamo, infatti, è già in lavorazione il live-action de La Sirenetta, e per l'occasione sarà Melissa McCarthy a prestare il volto alla Strega del Mare. E chi lo sa che, se le pallicola dovesse rivelarsi un successo, non possa scapparci anche un prequel dedicato proprio alla temibile villain...

Ma cosa potrebbe averla resa tale?

"Forse i suoi genitori continuavano a darle da indossare una maglia con solo quattro maniche" suggerisce ridendo l'altra Emma del film, Emma Thompson, restando inoltre sempre in tema abiti e fashion sense, molto in stile Crudelia "Una cosa del genere l'avrebbe tormentata fin dalla tenera età, cercare di riuscire a infilare due braccia in una sola manca. Di certo è qualcosa che lascerebbe il segno, non trovate?"