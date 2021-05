Crudelia: Emma Stone e gli altri protagonisti nei fantastici poster del film Disney

Disney ha diffuso I character poster ufficiali di Crudelia, il nuovo film in live-action dedicato alle origini di uno dei villain più celebri del mondo animato della Casa di Topolino, Crudelia De Mon, qui interpretata dalla Premio Oscar Emma Stone. Nel film vedremo come il personaggio si trasformerà nel villain che tutti conosciamo.

Look decisamente punk quello dei nuovi poster ufficiali della pellicola, come del resto anche il rimanente materiale promozionale, segno che si sta puntando decisamente in una direzione ben precisa. Crudelia è infatti ambientato a Londra nel mondo della moda negli anni '70 quindi non è strano che si punti verso il filone punk.

Come spiegato dalla stessa Emma Stone in un recente video promo per Crudelia, "Come tutti sappiamo, Crudelia ha un'aspetto da vera villain. In questo film vi mostriamo come sia arrivata a diventare la villain che è oggi. La storia è completamente originale e ambientata sul finire degli anni '70. Una delle cose che abbiamo esplorato maggiormente è stata la sua creatività. Lei è davvero brava a fare ciò che fa. Il personaggio è divertentissimo e al tempo stesso velenoso. Una volta indossati questi capelli bianchi e neri, questo incredibile trucco e questi costumi davvero unici ti senti davvero Crudelia De Mon. I villain sono sempre divertenti".

Diretto da Craig Gillespie da una sceneggiatura di Dana Fox e Tony McNamara, il film vede Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff e Glenn Close nei panni di produttori esecutivi. Come detto, la data di uscita è fissata per il 28 maggio 2021, sia al cinema che su Disney+.

Di recedente sono state rivelate anche le Funko Pop! dedicate a Crudelia.