Crudelia, Emma Stone irriverente nel video di "Call Me Cruella" di Florence + The Machine

Il live-action Disney con protagonista Emma Stone, Crudelia,sta finalmente per fare il suo debutto nelle sale cinematografiche e sulla piattaforma streaming Disney+, ma online è stato finalmente condiviso il video musicale di "Call Me Cruella", la canzone di Florence + The Machine scritta e interpretata appositamente per il film.

La prima grande premiere Hollywoodiana dopo la pandemia è stata quella di Crudelia, il film con protagonista Emma Stone nei panni della celebre cattiva Disney che tanti bambini aveva terrorizzato nel classico animato del '61, come anche nel primo live-action a lei dedicato nel '96, quando fu Glenn Close a portarla sullo schermo.

Questa volta è l'attrice di La La Land e La Favorita a mostrarci una sua versione inedita, con delle atmosfere punk rock in una Londra anni '70, in quella che è una sorta di origin movie che molti hanno voluto associare anche al Joker di Joaquin Phoenix.

E, si sa, ogni film Disney che si rispetti, musical o no, non può non essere accompagnato da una grande colonna sonora. Per questo sono stati chiamati all'appello i Florence + The Machine, che hanno realizzato il brano "Call Me Cruella", di cui in testa alla notizia trovate il video ufficiale con le scene dal film.

"Alcune delle prime canzoni che imparai a cantare sono brani Disney. E solitamente erano i villain ad avere i numeri musicali migliori. Quindi poter aiutare nella creazione e nella performance di questo brano per Crudelia è davvero un sogno che si avvera per me. Sono estremamente grata a Nicholas Britell e Disney per avermi concesso una così ampia libertà creativa e per essersi fidati di me e avermi affidato l'affascinante follia di Crudelia" aveva dichiarato qualche settimana fa Florence Welch, frontwoman della band.

E voi, quanto hype avete per il film? Fateci sapere nei commenti.



Crudelia arriverà il 26 maggio al cinema e dal 28 maggio su Disney+ con Accesso VIP.