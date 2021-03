Crudelia, Emma Stone diventa Harley Quinn in questa nuova spettacolare fan art

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il nuovo terrificante trailer del live-action Disney Crudelia, e fin dall'uscita delle prime immagini ufficiali la protagonista Emma Stone è stata paragonata ad Harley Quinn sul web. Una fan art che spopola sul web vede l'attrice letteralmente trasformata nel personaggio interpretato al cinema da Margot Robbie.

L'immagine, realizzata da Bosslogic, è visibile anche nel post Instagram in calce alla notizia, e ha ottenuto oltre centomila like. L'aspetto di Crudelia, già abbastanza punk nelle immagini del nuovo live action, sembra adattarsi bene anche ai colori e al trucco di Harley Quinn, eroina DC.

In Crudelia, ambientato nella Londra degli anni '70, Emma Stone interpreta Crudelia de Mon, villain di quello che è considerato uno dei classici dell'animazione, La carica dei 101, prima che diventasse la malvagia designer ossessionata dalla pelliccia dei dalmata vista nel film Disney del 1961 e nei successivi adattamenti. Nel cast c'è anche Emma Thompson, nel ruolo della baronessa Von Hellman, la datrice di lavoro di Crudelia.

Prima di quella di Emma Stone, come si ricorderà, anche Glenn Close aveva interpretato Crudelia de Mon in un live action, 101 Dalmatians (titolo italiano La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera) del 1996. A giudicare da quanto trapelato finora, ci sono tutti i presupposti per una delle performance più iconiche dell'interprete di La La Land.