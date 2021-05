Crudelia, per Emma Stone il film è 'uno dei più dark di sempre della Disney'

La giornata di mercoledì 26 maggio segna il debutto al cinema in Italia di Crudelia, il nuovo live-action Disney che da venerdì 28 sarà anche in streaming on demand su Disney+. In una recente conferenza stampa di presentazione, la protagonista Emma Stone ha raccontato di essere rimasta sorpresa dal tono cupo dato al film da regista e sceneggiatori.

"Voglio dire, hanno davvero lasciato che Craig e Tony scrivessero e facessero ciò che volevano" ha spiegato Emma Stone, parlando del regista Craig Gillespie e di Tony McNamara, che ha scritto la sceneggiatura di Crudelia con Dana Fox. "E penso sia decisamente dark per essere un film Disney. Forse non intenso come un film R-Rated, ma sì, più dark di quanto non si vedeva in film Disney da molto, molto tempo."

Oltre ad avere il ruolo di protagonista Emma Stone, reduce dal primo red carpet a Hollywood dopo la pandemia, è anche produttrice esecutiva di Crudelia. Nel corso della conferenza stampa ha così raccontato anche come è nata l'idea di un film su Crudelia de Mon.

"In realtà è stato un processo di circa quattro anni, con diversi scrittori e cose diverse portate sul tavolo" ha ricordato. "Sembrava davvero che non avremmo mai potuto realizzare il film di Crudelia, perché anche se è un personaggio così divertente e interessante, non riuscivamo a trovare la chiave giusta per raccontarla. [...] Una volta che Craig e Tony sono saliti a bordo, ha davvero iniziato a volare e diventare molto esaltante, e all'improvviso, oh mio Dio, stiamo facendo Crudelia! È incredibile."