Crudelia con Emma Stone esce oggi al cinema in Italia: 5 curiosità sul nuovo film Disney

Arriva oggi in Italia Crudelia, il nuovo film della Disney nel quale l'attrice premio Oscar Emma Stone indossa i panni di una giovane versione di Crudelia De Mon, la leggendaria villain del film d'animazione La carica dei 101.

Il film è diretto da Craig Gillespie, regista australiano che torna a quattro anni di distanza dal successo della sua opera precedente, Tonya con Margot Robbie. La storia è ambientata diversi anni prima rispetto agli eventi de La carica dei 101, e racconta le peripezia di Estella, una giovane orfana con un incredibile occhio per l'alta moda che finisce per impressionare la Baronessa Von Hellman, la spietata direttrice della più importante e in voga casa di moda della Londra degli anni '70.

Vi lasciamo a cinque curiosità sulla pellicola:

Crudelia esce oggi in Italia al cinema, ma per volere della Disney seguirà una distribuzione ibrida e dal 28 maggio arriverà anche sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ tramite accesso vip.

La colonna sonora è piena di hit del passato, tra cui "Feeling Good" di Nina Simone, "Bloody Well Right" dei Supertramp, "Stone Cold Crazy" dei Queen, "One Way or Another" dei Blondie, "Five to One" dei The Doors, "Livin' Thing" degli Electric Light Orchestra, "Should I Stay or Should I Go" dei The Clash e "Sympathy for the Devil" dei Rolling Stones.

L'antagonista, la Baronessa Von Hellman, è interpretata dalla premio Oscar Emma Thompson: per il ruolo erano state considerate anche Nicole Kidman, Charlize Theron, Julianne Moore e Demi Moore sono state prese in considerazione per il ruolo

Glenn Close, leggendaria interprete di Crudelia De Mon nel live-action de La carica dei 101, ha dichiarato di voler tornare nel sequel di Crudelia e di avere già in mente una storia.

Il film include una scena post-credit, dunque rimanete seduti!

