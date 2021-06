Crudelia, Disney annuncia il sequel con Emma Stone! Craig Gillespie torna alla regia

Se ci fossero dubbi sulle perfomance della distribuzione ibrida di Crudelia, disponibile da fine maggio sia al cinema che in Premier Access su Disney+, ci ha pensato la stessa compagnia a confermare il successo della pellicola annunciando ufficialmente un sequel del live-action con protagonista Emma Stone.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, il regista Craig Gillespie (distintosi nel 2017 per aver diretto Tonya con Margot Robbie) e lo sceneggiatore Tony McNamara torneranno per realizzare un sequel diretto che proseguirà la storia della celebre villain de La carica dei 101.

"Siamo molto soddisfatti del successo di Crudelia al botteghino, insieme alla forte performance che ha registrato in Premier Access su Disney+ fino ad oggi" ha dichiarato un portavoce della Casa di Topolino. "Il film è stato accolto incredibilmente bene dal pubblico di tutto il mondo, con un Audience Score del 97% su Rotten Tomatoes e un punteggio di A in ogni fascia demografica di CinemaScore nel weekend di apertura, classificandolo tra i più popolari delle nostre rivisitazioni live-action. Non vediamo l'ora che il pubblico continui a godersi questo fantastico film."

Crudelia, ambientato prima degli eventi del classico animato Disney, al momento ha incassato "solamente" 48,5 milioni di dollari al box office globale, dunque la compagnia deve essere estremamente soddisfatta di come si sta comportando in Premier Access su Disney+, dove è disponibile al prezzo di €30 negli USA e a €21,99. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Crudelia.