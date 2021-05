Crudelia, Damiano e Victoria dei Maneskin tra le voci della versione italiana!

Continuano a giungere novità interessanti su Crudelia nell'attesa dell'esordio del film con Emma Stone: l'ultima riguarda proprio i fan italiani, che nella versione doppiata del film potranno riconoscere un paio di voci piuttosto familiari e non proprio legate al mondo del cinema.

Stiamo parlando di Damiano David e Victoria De Angelis, rispettivamente voce e bassista dei Maneskin, la band che con Zitti e Buoni ha trionfato allo scorso Festival di Sanremo e che proprio in questi giorni ha dato alle stampe il nuovo album Teatro d'Ira - Vol.1.

Nel film che vedrà Emma Stone trasformarsi in Crudelia de Mon Damiano avrà dunque un doppio cameo: il frontman dei Maneskin interpreterà infatti Jeffrey, assistente della Baronessa von Hellman, ma anche Artie, proprietario di un negozio di abbigliamento vintage in Portobello Road, con quest'ultimo personaggio che darà anche modo al nostro di esibirsi nella celebre I Wanna Be Your Dog degli Stooges.

A Victoria toccherà invece il ruolo di una fashion reporter impegnata a seguire per la televisione le gesta della nostra Crudelia. Un regalo, insomma, che tutti i fan dei Maneskin non potranno che gradire! Siete curiosi di ascoltare le loro performance nel film? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di musica, intanto, ecco la canzone di Florence + the Machine per Crudelia.