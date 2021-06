Crudelia, Craig Gillespie svela una delle rare scene eliminate dal film

Ha finalmente fatto il suo debutto sugli schermi Crudelia, il nuovo live-action Disney con protagonista Emma Stone, e si sta già rivelando un grande successo. Ma quanto di quanto è stato effettivamente girato è stato incluso nel prodotto finito? Ce lo rivela Craig Gillespie.

Sembra che la critica e il pubblico stiano apprezzando Crudelia (a giudicare anche dal punteggio di Crudelia su Rotten Tomatoes), l'ultimo dei live-action ispirati ai personaggi dei grandi Classici animati realizzati in casa Disney, e di certo gran parte del merito va al regista, l'uomo dietro la cinepresa che ha dovuto prendere le decisioni più complicate.

E tra queste decisioni più complicate ci sono, come al solito, quelle legate alle scene da includere o meno nel film, che però, spiega Gillespie, in questo caso sono meno di quanto si possa pensare.

"Non abbiamo molte scene tagliate" ha rivelato ai microfoni di Collider, spiegando il suo processo lavorativo "Le penso, le elenco con il mio DP, Nicolas Karakatsanis, e cerchiamo di capire come impostarle. E poi le giriamo in modo da sapere esattamente cosa e come editare dopo. Il modo in cui giriamo le scene, quale sequenza segue un'altra, già ne siamo consapevoli in partenza. Quindi poi viene tutto insieme in modo molto naturale".

Ma una scena in particolare, ricorda, è effettivamente stata eliminata: "Credo ci sia una scena in cui la Baronessa tagliuzza uno dei design di Crudelia. Sarà forse lunga 45 secondi, ma l'abbiamo persa. Era volta a modulare l'humor nel terzo atto"

"Paul [Walter Hauser] è così divertente. Si trattava di capire quanto volessimo mantenere la gravità delle situazioni vs. l'inserimento di queste punte d'umorismo. Questo è quanto. Ci sono alcune battute di Paul che ho amato nel terzo atto, che però non si incastravano bene con il tono del momento. È un grande improvvisatore, che ce ne sono davvero davvero tantissime" conclude.

E voi, avete già visto Crudelia? Avreste voluto vedere la scena in questione? O pensate sia stato meglio tagliarla? Fateci sapere nei commenti.