Crudelia, ecco la bambola in edizione limitata in occasione dell'uscita del film Disney

Il live action Disney, Crudelia, interpretato dal premio Oscar Emma Stone, è nelle sale cinematografiche e su Disney+. Per l'occasione è stato lanciato il merchandising del film, che comprende tantissime opzioni che riguardano la moda. Tuttavia in primis è una bambola ad edizione limitata (solo 5400 esemplari) di Crudelia/Emma Stone.

La bambola di Crudelia è disponibile per l'ordine su shopDisney al prezzo di 129,99 dollari (con il codice SHIPMAGIC per la spedizione gratuita). La bambola è alta 18 pollici e presenta lo splendido abito indossato dal personaggio alla festa in maschera. Altre caratteristiche dell'abito includono inserti di gonna in chiffon, accessori della festa in maschera da ballo, scarpe con lacci in nastro, capelli acconciati, ciglia radicate e altro ancora. Emma Stone considera Crudelia uno dei film più dark della Disney, soprattutto tra i live action.



Al suo fianco in Crudelia troviamo Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste ed Emily Beecham.

Craig Gillespie dirige il film, con la sceneggiatura di Dana Fox e Tony McNamara. Il romanzo originale, La carica dei 101, è stato scritto da Dodie Smith.

"Crudelia, ambientato nella Londra degli anni '70 nel mezzo della rivoluzione punk rock, segue la storia di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi progetti. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per malizia, e insieme sono in grado di badare a loro stessi tra le strade di Londra. Un giorno il talento per la moda di Estelle cattura l'attenzione della baronessa von Hellman, leggenda del settore. Ma la loro relazione metterà in moto una serie di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e diventare Crudelia".



